Beamte im Krankenhaus

Zwei Polizisten auf Einsatzfahrt verletzt

Sie waren mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, um anderen zu helfen. Für zwei Beamte endet eine Einsatzfahrt im Krankenhaus - andere müssen ihnen helfen.

Illustration - Auf einer Einsatzfahrt werden zwei Beamte verletzt. Foto: Marijan Murat/dpa
Illustration - Auf einer Einsatzfahrt werden zwei Beamte verletzt.

Waiblingen (dpa/lsw) - Zwei Polizisten sind bei einem Unfall im Streifenwagen verletzt worden. Wie ihre Kollegen berichteten, waren die Beamtin und der Beamte mit Blaulicht und Martinshorn auf einer Landstraße zwischen Waiblingen und Hegnach nahe Stuttgart unterwegs. Eine Frau sei bei einem Ausweichmanöver mit ihrem Auto auf die Fahrbahnseite des Polizeiautos gefahren und streifte es. Die Airbags des Streifenwagens lösten aus - beide Unfallautos konnten nicht mehr weiterfahren. Die 22 Jahre alte Polizistin und ihr 28-jähriger Kollege wurden in ein Krankenhaus gebracht und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Die entgegenkommende Autofahrerin blieb unverletzt.

