Zeugen gesucht

Zwei Radfahrerinnen bei Unfall an Ampel verletzt

Eine 72-jährige Autofahrerin erfasst mit ihrem Wagen zwei Radfahrerinnen. Eine der beiden Frauen kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Eine der beiden Radlerinnen wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolfoto) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa
Eine der beiden Radlerinnen wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolfoto)

Babenhausen (dpa/lhe) - Zwei Radfahrerinnen sind an einer Fußgängerampel in Babenhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) von einem Auto angefahren worden. Eine 74-jährige Radlerin wurde dabei schwer verletzt, eine 86-Jährige erlitt leichtere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen wollten die beiden Frauen am Nachmittag an der Ampel die Straße überqueren. Am Steuer des Wagens saß eine 72-Jährige.

Beide Frauen wurden in Krankenhäuser gebracht. Rettungsdienst und Feuerwehr waren vor Ort im Einsatz. Zur Unfallrekonstruktion wurde eine Sachverständige hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

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