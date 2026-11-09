Zwei Schwerverletzte bei Kollision auf B260
Ein 69-Jähriger soll beim Linksabbiegen einen anderen Wagen übersehen haben: Beide Männer werden schwer verletzt. Was ist über den Hergang bekannt?
Bad Schwalbach (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 260 bei Schlangenbad sind zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 69 Jahre alter Autofahrer wollte nach Polizeiangaben am Montagnachmittag von der Straße Am Geiersberg nach links auf die B260 einbiegen und übersah dabei den Wagen eines 59-Jährigen, der in Richtung Bad Schwalbach unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.
Beide Männer wurden verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Unfallaufnahme musste die B260 nach Angaben der Polizei rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf etwa 16.000 Euro. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.