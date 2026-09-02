Zwei Schwerverletzte bei Motorradunfall im Enzkreis
Eine Autofahrerin übersieht einen Motorradfahrer auf der Bundesstraße 294. Der 32-Jährige und seine Mitfahrerin werden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Neuenbürg (dpa/lsw) - Bei der Kollision eines Autos mit einem Motorrad bei Neuenbürg (Enzkreis) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben übersah eine 48-jährige Autofahrerin einen 32-jährigen Motorradfahrer.
Demnach wollte die 48-Jährige auf die B294 abbiegen und übersah dabei das Motorrad. Durch die Kollision stürzten der Motorradfahrer und seine 25-jährige Mitfahrerin und verletzten sich dabei schwer. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 8.000 Euro.