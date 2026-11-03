Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß - Auto gerät in Brand
Zwei Menschen kommen nach einem Verkehrsunfall bei Stutensee schwer verletzt ins Krankenhaus. Ein Auto steht in Flammen. Was ist über den Unfall bekannt?
Stutensee (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß zweier Autos bei Stutensee (Landkreis Karlsruhe) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Abend mitteilte, wurden die beiden nach dem Unfall auf der L558 stationär im Krankenhaus aufgenommen. Weitere Angaben zu den Verletzten lagen zunächst nicht vor.
Eine der beiden Personen soll nach bisherigem Kenntnisstand zuvor die Vorfahrt missachtet haben. So sei es zu dem Zusammenstoß der Fahrzeuge gekommen, sagte der Sprecher. Ein Auto sei bei dem Unfall in Brand geraten. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer.