Schwetzingen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall nahe Schwetzingen im Rhein-Neckar-Kreis sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 71-jährige Autofahrerin übersah am Donnerstag auf einer Landstraße beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Wagen eines 19-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann habe nicht mehr ausweichen können. Durch die Wucht des fast frontalen Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge von der Landstraße geschleudert. Der Mann und die Frau erlitten dabei schwere, aber nicht lebensgefährliche, Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus.