Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß auf Landstraße
Eine ältere Frau biegt nach links in einen Feldweg ab, als ihr ein Auto entgegenkommt. Es kommt fast zu einem Frontalzusammenstoß. Beide Autos landen im Straßengraben.
Schwetzingen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall nahe Schwetzingen im Rhein-Neckar-Kreis sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 71-jährige Autofahrerin übersah am Donnerstag auf einer Landstraße beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Wagen eines 19-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann habe nicht mehr ausweichen können. Durch die Wucht des fast frontalen Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge von der Landstraße geschleudert. Der Mann und die Frau erlitten dabei schwere, aber nicht lebensgefährliche, Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus.