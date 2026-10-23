Waffen und Falschgeld gefunden

Zwei Tatverdächtige nach Schüssen in Stuttgart in Haft

Bei Schüssen auf ein Auto in Stuttgart wurden im Sommer zwei Männer verletzt. Nun hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Und auch ein Minderjähriger geriet ins Visier der Ermittler.

Nach Schüssen auf ein Auto in Stuttgart hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Gegen die 18 und 19 Jahre alten Männer wurden Haftbefehle erlassen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Nach Schüssen auf ein Auto in Stuttgart hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Gegen die 18 und 19 Jahre alten Männer wurden Haftbefehle erlassen. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Mehr als zwei Monate nach Schüssen auf einen Wagen in Stuttgart hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die 18 und 19 Jahre alten Männer sollen am 11. August auf ein Auto geschossen und zwei Männer verletzt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilten.

Die beiden Verdächtigen seien am Mittwoch bei Durchsuchungen in den Stadtteilen Weilimdorf, Obertürkheim und Vaihingen gefasst worden. An dem Einsatz sei auch ein Spezialeinsatzkommando beteiligt gewesen.

Im Zuge der Ermittlungen sei zudem ein 17-Jähriger ins Visier der Polizei geraten. Wegen Hinweisen auf ein mögliches Waffenversteck hätten die Beamten seine Wohnung in Vaihingen durchsucht. Dabei seien unter anderem scharfe Patronenmunition, Schreckschusswaffen und mutmaßliches Falschgeld sichergestellt worden, teilte die Polizei mit. Der Jugendliche sei nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Ob er mit den Schüssen in Verbindung stehe, sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

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Die Schüsse waren am Abend des 11. August im Stuttgarter Stadtteil Weilimdorf gefallen. Zeugen hatten nach früheren Polizeiangaben gegen 20.50 Uhr in Höhe der Stadtbahnhaltestelle Salamanderweg Schussgeräusche gehört. Die beiden Tatverdächtigen seien am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt worden, der Haftbefehle gegen sie erlassen habe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

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