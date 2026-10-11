Zwei Taxifahrer angegriffen und leicht verletzt
Einmal ist es die Verkehrssituation, ein anderes Mal der Fahrpreis: Zwei Taxifahrer sind angegriffen und leicht verletzt worden.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Zwei Taxifahrer sind im Zuständigkeitsbereich der Polizei Wiesbaden angegriffen und leicht verletzt worden. In Idstein sei es am Samstag zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 29 Jahre alten Fahrer und einer Gruppe Jugendlicher gekommen, die mit E-Scootern unterwegs war, berichtete die Polizei in Wiesbaden. Anlass des Streits soll eine unstimmige Verkehrssituation gewesen sein.
«Neben verbalen Beschimpfungen auf unflätigste Art und Weise kam es auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der Taxifahrer eine Verletzung im Gesicht davontrug», heißt es im Polizeibericht. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung.
Fahrpreis nicht bezahlt und ins Gesicht geschlagen
Ein 23 Jahre alter Fahrgast soll zuvor in Eltville am Rhein einen Taxifahrer ins Gesicht geschlagen haben, nachdem die Zahlung des Fahrpreises in Höhe von 120 Euro fehlgeschlagen war. Der Mann habe am Samstagmorgen mit seinem Mobiltelefon zahlen wollen, dies habe aber nicht funktioniert, berichtete die Polizei. Daher habe der 61 Jahre alte Taxifahrer die Personalien des Fahrgasts gefordert, um ihm eine Rechnung stellen zu können.
Daraufhin flüchtete der Fahrgast und schlug den Taxifahrer, der ihn verfolgte, ins Gesicht. Der so abgeschüttelte Verfolger verständigte die Polizei, die einen 23-jährigen Verdächtigen ausfindig machen konnte.