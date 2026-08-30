Zwei Tote bei Motorradunfall auf B500

Bühl (dpa/lsw) - Eine 18 Jahre alte Motorradfahrerin und ein 41 Jahre alter Motorradfahrer sind bei einem Verkehrsunfall auf der B500 bei Bühl (Landkreis Rastatt) gestorben. Nach Polizeiangaben soll die 18-Jährige den 41-Jährigen aus bislang ungeklärten Gründen übersehen haben, als sie nach links auf einen Parkplatz fahren wollte