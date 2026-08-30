Crash im Landkreis Rastatt

Zwei Tote bei Motorradunfall auf B500

Eine 18-Jährige übersieht einen 41-Jährigen. Beide sind mit ihren Motorrädern unterwegs. Die Wucht des Aufpralls ist heftig. Die Bundesstraße 500 wird mehrere Stunden voll gesperrt.

Die Ermittlungen laufen. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa
Die Ermittlungen laufen. (Symbolbild)

Bühl (dpa/lsw) - Eine 18 Jahre alte Motorradfahrerin und ein 41 Jahre alter Motorradfahrer sind bei einem Verkehrsunfall auf der B500 bei Bühl (Landkreis Rastatt) gestorben. Nach Polizeiangaben soll die 18-Jährige den 41-Jährigen aus bislang ungeklärten Gründen übersehen haben, als sie nach links auf einen Parkplatz fahren wollte

Demnach wurden beide durch die Wucht des Zusammenstoßes so schwer verletzt, dass sie nach eingeleiteten Wiederbelebungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle starben. Die B500 war zur Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 20.000 Euro. Die Ermittlungen laufen.

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