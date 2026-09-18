Zwei Tote und drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Diemelstadt (dpa/lhe) - Bei dem Zusammenstoß eines Wohnmobils mit einem Auto sind am Mittag in Diemelstadt zwei Menschen getötet worden. Drei weitere Menschen hätten teils lebensbedrohliche Verletzungen erlitten, teilte die Polizei in Kassel mit. Die Ursache der Kollision auf der Bundesstraße bei Diemelstadt-Rhoden ist bislang unklar. Das in Richtung Korbach fahrende Wohnmobil soll frontal mit dem entgegenkommenden Auto kollidiert sein. Zwei Mitfahrer in dem Auto starben, zwei weitere Insassen sowie der Fahrer des Wohnmobils wurden verletzt. Rettungshubschrauber und -wagen brachten sie in eine Klinik. Die Bundesstraße wurde voll gesperrt.