Zwei Verletzte bei Crash auf der A66
Der eine Unfallwagen wird von der Fahrbahn geschleudert und kommt auf einem Radweg jenseits der Autobahn zum Stehen. Auch das zweite Fahrzeug dreht sich.
Langenselbold (dpa/lhe) - Zwei Menschen sind in der Nacht bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 66 zwischen Langenselbold und Gründau-Rothenbergen (Main-Kinzig-Kreis) verletzt worden. Der Crash ereignete sich laut Polizei kurz nach Mitternacht in Fahrtrichtung Fulda.
Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 59-Jähriger auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, ein 46-Jähriger auf dem linken. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er jedoch von der Spur ab und kollidierte mit dem anderen Wagen.
Alkohol und Drogen?
Das eine Auto drehte sich und kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Das andere prallte rechts gegen die Leitplanke, dann einen Wildschutzzaun und kam erst unterhalb der Böschung auf einem Fahrradweg zum Stehen.
Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 46-Jährigen einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Er könnte zudem laut Behörden auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben. Den Schaden schätzt die Polizei vorläufig auf mehr als 20.000 Euro.