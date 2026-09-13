Verkehrsunfall

Mann aus Auto geschleudert: Sperrung auf A6 nach Mannheim

Ein junger Mann wird bei einem Unfall auf der A6 aus dem Auto geschleudert und verletzt. Es ist unklar, wie es ihm geht.

Ein Mensch wurde verletzt. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Ein Mensch wurde verletzt. (Symbolbild)

Sankt Leon-Rot (dpa/lsw) - Bei einem Unfall am Morgen auf der Autobahn 6 bei Sankt Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein 19-jähriger Mann aus seinem Auto geschleudert und verletzt worden. Wie schwer die Verletzungen sind, ist nach Angaben der Polizei derzeit unklar. Demnach war sein Auto aus noch ungeklärter Ursache mit einer Leitplanke kollidiert. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

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