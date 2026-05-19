Autobahn gesperrt

Unfall auf A6: Vollsperrung Richtung Mannheim

Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A6 ist die Strecke Richtung Mannheim voll gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Auf der A6 sorgt ein Unfall am Morgen für eine Vollsperrung Richtung Mannheim. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Auf der A6 sorgt ein Unfall am Morgen für eine Vollsperrung Richtung Mannheim. (Symbolbild)

Sankt Leon-Rot (dpa/lsw) - Nach einem Unfall auf der A6 bei Sankt Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) ist die Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt. Bei dem Unfall zwischen der Anschlussstelle Wiesloch-Rauenberg und dem Autobahnkreuz Walldorf am Morgen waren mehrere Fahrzeuge beteiligt, wie die Polizei mitteilte. 

Es sei mit erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staubildung zu rechnen. Angaben zu möglichen Verletzten, zum Unfallhergang und zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst nicht. Ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz.

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