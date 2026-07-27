Verkehr

A7 nach Unfall im Kreis Heidenheim gesperrt

Ein Auto und ein Lastwagen kollidieren, die Aufräumarbeiten dauern an. Was das für den Berufsverkehr bedeutet.

Wegen eines Unfalls wurde die A7 in Fahrtrichtung Ulm voll gesperrt. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Wegen eines Unfalls wurde die A7 in Fahrtrichtung Ulm voll gesperrt. (Symbolbild)

Niederstotzingen (dpa/lsw) - Nach einem Unfall auf der Autobahn 7 bei Niederstotzingen (Kreis Heidenheim) ist die Fahrbahn in Richtung Ulm gesperrt. Ein Autofahrer soll dort gegen 5 Uhr mit seinem Wagen auf einen Lastwagen aufgefahren sein, wie ein Polizeisprecher sagte. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Autofahrer verletzt, allerdings war zunächst unklar, wie schwer seine Verletzungen sind. Der Lastwagenfahrer blieb nach Angaben des Sprechers unverletzt. Die Aufräumarbeiten laufen noch.

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