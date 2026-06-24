Zeitweise Vollsperrung

Unfall mit vier Fahrzeugen auf A3 - Hubschrauber im Einsatz

Ein Fahrstreifenwechsel löste laut Polizei die Kollision aus. Die vielbefahrene Autobahn war in Richtung Frankfurt rund zwei Stunden lang dicht.

Weil Kraftstoff eines Lastwagens auslief, musste die Autobahn Richtung Frankfurt zeitweise komplett gesperrt werden. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Weil Kraftstoff eines Lastwagens auslief, musste die Autobahn Richtung Frankfurt zeitweise komplett gesperrt werden. (Symbolbild)

Heiligenroth (dpa) - Nach einem Unfall mit einem Lastwagen und drei Autos ist die vielbefahrene Autobahn 3 im Westerwald in Fahrtrichtung Frankfurt zeitweise gesperrt worden. Als ein Fahrzeug den Fahrstreifen gewechselt habe, sei es am Nachmittag bei Heiligenroth nahe der Grenze zu Hessen zu der Kollision gekommen, teilte die Polizei in Montabaur mit. Ein Mensch kam demnach verletzt in ein Krankenhaus. Im Einsatz sei ein Rettungshubschrauber gewesen. 

Weil der Tank des Lkw beschädigt wurde, floss laut Polizei Kraftstoff über die komplette Fahrbahn. Die A3 musste in Richtung Süden rund zwei Stunden lang voll gesperrt werden, danach konnte zunächst nur ein Fahrstreifen freigegeben werden.

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