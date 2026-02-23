Zwei Verletzte bei Unfall nahe Büttelborn

Büttelborn (dpa/lhe) - Bei einem Unfall nahe Büttelborn im Landkreis Groß-Gerau sind am Abend nach Polizeiangaben zwei Personen schwer verletzt worden. Einer der beiden Verletzten sei bei dem Unfall auf der Bundesstraße 42 in seinem Wagen eingeklemmt worden, sagte ein Polizeisprecher. Zum Hergang des Unfalls sowie zur Schwere der Verletzungen konnte er zunächst keine Angaben machen. Beide Personen seien ins Krankenhaus gebracht worden.