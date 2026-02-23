Verkehr

Zwei Verletzte bei Unfall nahe Büttelborn

Ein Verletzter muss aus dem Auto befreit werden. Wie es zu dem Unfall auf einer Bundesstraße kam, ist noch nicht bekannt.

Bei einem Unfall nahe Büttelborn sind am Abend zwei Personen verletzt worden. Foto: Marc Schüler/dpa
Bei einem Unfall nahe Büttelborn sind am Abend zwei Personen verletzt worden.

Büttelborn (dpa/lhe) - Bei einem Unfall nahe Büttelborn im Landkreis Groß-Gerau sind am Abend nach Polizeiangaben zwei Personen schwer verletzt worden. Einer der beiden Verletzten sei bei dem Unfall auf der Bundesstraße 42 in seinem Wagen eingeklemmt worden, sagte ein Polizeisprecher. Zum Hergang des Unfalls sowie zur Schwere der Verletzungen konnte er zunächst keine Angaben machen. Beide Personen seien ins Krankenhaus gebracht worden.

