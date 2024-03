Zwei Verletzte nach Brand in Rüsselsheimer Supermarkt

Rüsselsheim/Main (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Supermarkt in Rüsselsheim am Main (Landkreis Groß-Gerau) sind zwei Menschen verletzt worden. Man gehe vorerst von Brandstiftung aus, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach sei das Feuer am Samstagabend während der Öffnungszeiten im Verkaufsraum entstanden, der evakuiert wurde. Neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien vor Ort medizinisch versorgt worden, zwei von ihnen kamen in Krankenhäuser. Kundinnen oder Kunden wurden laut Polizei nicht verletzt.