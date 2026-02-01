Zwei Verletzte nach Unfall auf A3
Nach einem Überholmanöver auf der A3 werden zwei Menschen verletzt. Ein Autofahrer flüchtet zunächst, wird aber später von der Polizei gestellt.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Infolge eines Überholvorgangs auf der A3 sind in Höhe der Anschlussstelle Frankfurt Süd bei einem Zusammenstoß zweier Autos zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überholte ein 22-jähriger Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge von links und rechts. Eine andere Autofahrerin befand sich selbst im Überholvorgang und bemerkte den sich schnell nähernden Autofahrer. Als sie für ihn die linke Spur freigeben wollte, setzte der Autofahrer jedoch an, die Autofahrerin von rechts zu überholen, und beide Autos kollidierten. Die Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und das Auto der 30-jährigen Autofahrerin überschlug sich, bevor es auf dem Dach liegen blieb.
Der 22-jährige Autofahrer flüchtete, wurde aber später angetroffen und gab an der Fahrzeugführer zu sein. Die 30-Jährige und ihr 34-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall am Samstagabend leicht verletzt. Zwei weitere Autos wurden durch Trümmerteile beschädigt. Der Sachschaden an Leitplanken und Autos liegt im unteren sechsstelligen Bereich.