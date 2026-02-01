Zwei Verletzte nach Unfall auf A3

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Infolge eines Überholvorgangs auf der A3 sind in Höhe der Anschlussstelle Frankfurt Süd bei einem Zusammenstoß zweier Autos zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überholte ein 22-jähriger Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge von links und rechts. Eine andere Autofahrerin befand sich selbst im Überholvorgang und bemerkte den sich schnell nähernden Autofahrer. Als sie für ihn die linke Spur freigeben wollte, setzte der Autofahrer jedoch an, die Autofahrerin von rechts zu überholen, und beide Autos kollidierten. Die Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und das Auto der 30-jährigen Autofahrerin überschlug sich, bevor es auf dem Dach liegen blieb.