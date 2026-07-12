Vollsperrung

Zweite Tote nach Kollision auf Standstreifen der A3

Ein Wohnmobil gerät plötzlich auf den Standstreifen. Dort steht ein Kleinwagen, in dem zwei Frauen sitzen. Es kommt zur tödlichen Kollision.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (Symbolbild)

Limburg (dpa) - Nach dem tödlichen Unfall mit einem Wohnmobil auf dem Standstreifen der A3 ist eine zweite Frau gestorben. Das Wohnmobil war am Mittwochnachmittag auf einen Kleinwagen geprallt, der dort wahrscheinlich wegen einer Panne stand. In dem Auto saßen zwei junge Frauen. Eine starb noch am Unfallort. Die andere war per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, wo sie ebenfalls ihren schweren Verletzungen erlag, wie die Polizei mitteilte. 

Hilfsbereite Menschen vor Ort

Der Kleinwagen war vor dem Wohnmobil hergeschoben worden - nach links über alle drei Fahrspuren bis zur Mittelbetonwand. Viele Ersthelfer kümmerten sich laut Polizei um die Unfallbeteiligten, bis die Rettungskräfte eintrafen. Der Wohnmobilfahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der aus NRW stammende Fahrer kurz hinter der Anschlussstelle Limburg-Süd von der Mittelspur unvermittelt nach rechts auf die Standspur geraten, hatte zweimal die Außenschutzplanke touchiert und war dann mit der Front gegen den Kleinwagen geprallt.

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