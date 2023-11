Zweites NFL-Spiel in Frankfurt: Patriots treffen auf Colts

Frankfurt/Main (dpa) - Im Frankfurter Fußball-Stadion wird ein weiteres Saisonspiel der amerikanischen Football-Liga NFL ausgetragen. Am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) spielen die New England Patriots und die Indianapolis Colts gegeneinander. Die Patriots sind zwar sechsmaliger Super-Bowl-Champion, gehören in dieser Saison aber mit bereits sieben Niederlagen zu den schwächeren Teams. Für die Colts wäre ein Sieg mit Blick auf eine Playoff-Teilnahme wichtig. Vor einer Woche hatte Titelverteidiger Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes in Frankfurt die Miami Dolphins mit 21:14 besiegt.