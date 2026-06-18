Zweitligist Braunschweig verstärkt sich mit Freiburg-Profi
Frischer Wind auf dem Flügel: Die Eintracht bedient sich beim SC Freiburg und verpflichtet einen Offensivspieler.
Braunschweig (dpa) - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat sich in der Offensive mit einem Spieler des SC Freiburg verstärkt. Die Niedersachsen verpflichteten den 21 Jahre alten Flügelspieler Yann Sturm bis zum 30. Juni 2029, teilte der Club mit.
Der gebürtige Freiburger verbrachte beim diesjährigen Europa-League-Finalisten seine gesamte Jugendzeit. Sturm war zuletzt an den Drittligisten FC Ingolstadt ausgeliehen. In der vergangenen Saison stand er für die Bayern in 33 von 38 möglichen Liga-Partien auf dem Feld. Ihm gelangen dabei neun Treffer und fünf Vorlagen.