Fußball

VfL Wolfsburg verpflichtet Schweizer Besio aus Freiburg

Der Zweitligist verpflichtet einen weiteren Offensivspieler. Was der Schweizer Alessio Besio mit dem neuen Wolfsburger Trainer gemeinsam hat.

Wechselt nach Wolfsburg: Alessio Besio (l). (Archivbild) Foto: Julius Frick/dpa
Wechselt nach Wolfsburg: Alessio Besio (l). (Archivbild)

Wolfsburg (dpa/lni) - Der VfL Wolfsburg treibt nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga seinen personellen Umbau voran. Wie der Zweitligist mitteilte, wechselt der Schweizer Alessio Besio vom SC Freiburg nach Niedersachsen. Der 22 Jahre alte Offensivspieler unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2028.

Zuletzt war Besio an den Drittligisten SC Verl ausgeliehen, wo er unter Wolfsburgs neuem Trainer Tobias Strobl gespielt hatte. «Unsere gemeinsame Zeit in Verl war für den Verein, aber auch für uns beide persönlich sehr erfolgreich. Deshalb freue ich mich, dass wir weiterhin zusammenarbeiten können», sagte der Schweizer Offensivspieler.

Zuvor hatten die Wolfsburger bereits Stürmer Robert Glatzel vom Hamburger SV und Offensivspieler Fabian Reese vom künftigen Zweitliga-Konkurrenten Hertha BSC verpflichtet.

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