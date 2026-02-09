Zwischenfälle in Partyclub – Verdacht auf K.-o.-Tropfen

Stuttgart (dpa/lsw) - Mehrere Besucher eines Stuttgarter Clubs haben am Wochenende plötzlich über Übelkeit, Schwindel, Kreislaufprobleme sowie Erinnerungslücken geklagt - sie mussten laut Polizei zum Teil medizinisch versorgt werden. Es gebe den Verdacht, dass mindestens sieben Menschen K.-o.-Tropfen verabreicht worden seien. Ob es tatsächlich diese Tropfen oder andere Substanzen waren, werde jetzt ermittelt.

Auch müsse das Ergebnis der Blutuntersuchungen und Urinproben abgewartet werden. Zeugen der mysteriösen Zwischenfälle in der Nacht zum Sonntag wurden gebeten, sich zu melden.

K.-o.-Tropfen haben meist weder Geruch noch Geschmack, machen wehrlos und können schlimme Folgen haben. Die Taten laufen überwiegend nach demselben Schema ab: Die Täter schütten die Chemikalien in die Getränke ihrer Opfer. Die Substanzen wirken üblicherweise wie Drogen.

Geschmack von GHB wird durch Aromen oft überdeckt

Bei den Substanzen kann es sich um Medikamente (Narkose- und Beruhigungsmittel) oder um sogenannte Partydrogen wie GHB (Gammahydroxybutyrat) oder GBL (Gammabutyrolacton) handeln. GHB unterliegt in Deutschland dem Betäubungsmittelgesetz. GBL ist eine chemische Substanz, die als Lösungs- und Reinigungsmittel vielfältig verwendet wird. Im Körper wandelt sich GBL in GHB um und entfaltet auch dessen gefährliche Wirkung. In der Partyszene ist GBL/GHB zum Eigenkonsum weit verbreitet und als Liquid Ecstasy, Liquid X, Liquid E, Fantasy, Soap oder G-Juice bekannt.

Der leicht salzige oder seifenartige Geschmack von GHB wird durch die Aromen in Getränken und Cocktails oft überdeckt. Nach einigen Minuten wird den Opfern schwindelig, sie können nicht mehr klar denken und handeln und fühlen sich, als wären sie betrunken. Kurz darauf werden sie für Minuten oder auch mehrere Stunden bewusstlos.

Täter nutzen Zeit für Sexualdelikte oder zum Ausrauben

Nach dem Konsum von GHB und GBL kam es in Baden-Württemberg bereits zu mehreren Todesfällen. Die Polizei registriert aber auch einen Anstieg der Fallzahlen bei Körperverletzungen durch Vergiftung, bei denen K.O.-Tropfen verabreicht wurden.