Zwischenfälle in Partyclub – Verdacht auf K.-o.-Tropfen
Ein ausgelassener Partyabend endet für mehrere Gäste im Krankenhaus: Sie klagten über Schwindel, Übelkeit und Erinnerungslücken. Ein Verdacht: K.o.-Tropfen.
Stuttgart (dpa/lsw) - Mehrere Besucher eines Stuttgarter Clubs haben am Wochenende plötzlich über Übelkeit, Schwindel, Kreislaufprobleme sowie Erinnerungslücken geklagt - sie mussten laut Polizei zum Teil medizinisch versorgt werden. Es gebe den Verdacht, dass mindestens sieben Menschen K.-o.-Tropfen verabreicht worden seien. Ob es tatsächlich diese Tropfen oder andere Substanzen waren, werde jetzt ermittelt.
Auch müsse das Ergebnis der Blutuntersuchungen und Urinproben abgewartet werden. Zeugen der mysteriösen Zwischenfälle in der Nacht zum Sonntag wurden gebeten, sich zu melden.
K.-o.-Tropfen haben meist weder Geruch noch Geschmack, machen wehrlos und können schlimme Folgen haben. Die Taten laufen überwiegend nach demselben Schema ab: Die Täter schütten die Chemikalien in die Getränke ihrer Opfer. Die Substanzen wirken üblicherweise wie Drogen.
Geschmack von GHB wird durch Aromen oft überdeckt
Bei den Substanzen kann es sich um Medikamente (Narkose- und Beruhigungsmittel) oder um sogenannte Partydrogen wie GHB (Gammahydroxybutyrat) oder GBL (Gammabutyrolacton) handeln. GHB unterliegt in Deutschland dem Betäubungsmittelgesetz. GBL ist eine chemische Substanz, die als Lösungs- und Reinigungsmittel vielfältig verwendet wird. Im Körper wandelt sich GBL in GHB um und entfaltet auch dessen gefährliche Wirkung. In der Partyszene ist GBL/GHB zum Eigenkonsum weit verbreitet und als Liquid Ecstasy, Liquid X, Liquid E, Fantasy, Soap oder G-Juice bekannt.
Der leicht salzige oder seifenartige Geschmack von GHB wird durch die Aromen in Getränken und Cocktails oft überdeckt. Nach einigen Minuten wird den Opfern schwindelig, sie können nicht mehr klar denken und handeln und fühlen sich, als wären sie betrunken. Kurz darauf werden sie für Minuten oder auch mehrere Stunden bewusstlos.
Täter nutzen Zeit für Sexualdelikte oder zum Ausrauben
Nach dem Konsum von GHB und GBL kam es in Baden-Württemberg bereits zu mehreren Todesfällen. Die Polizei registriert aber auch einen Anstieg der Fallzahlen bei Körperverletzungen durch Vergiftung, bei denen K.O.-Tropfen verabreicht wurden.
Die Täter nutzen diese Zeit für Sexualdelikte oder zum Ausrauben. Die Opfer, überwiegend Frauen, können sich hinterher häufig nicht mehr richtig daran erinnern. Die meisten K.-o.-Mittel können nur für wenige Stunden in Blut und Urin nachgewiesen werden. Besonders gefährlich sind die Mittel laut Behörden in Verbindung mit Alkohol oder anderen Drogen. In diesem Jahr noch sollen strikte Regeln gelten für die Chemikalien GBL und 1,4-Butandiol (BDO). Sie sind als K.-o.-Tropfen bekannt, die in Getränke gegeben werden können.