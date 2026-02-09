Gesundheit

Zwischenfälle in Partyclub – Verdacht auf K.-o.-Tropfen

Ein ausgelassener Partyabend endet für mehrere Gäste im Krankenhaus: Sie klagten über Schwindel, Übelkeit und Erinnerungslücken. Ein Verdacht: K.o.-Tropfen.

Die Polizei vermutet K.o.-Tropfen hinter Zwischenfall im Stuttgarter Club. (Archivbild) Foto: Christian Thiele/dpa
Die Polizei vermutet K.o.-Tropfen hinter Zwischenfall im Stuttgarter Club. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Mehrere Besucher eines Stuttgarter Clubs haben am Wochenende plötzlich über Übelkeit, Schwindel, Kreislaufprobleme sowie Erinnerungslücken geklagt - sie mussten laut Polizei zum Teil medizinisch versorgt werden. Es gebe den Verdacht, dass mindestens sieben Menschen K.-o.-Tropfen verabreicht worden seien. Ob es tatsächlich diese Tropfen oder andere Substanzen waren, werde jetzt ermittelt. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Auch müsse das Ergebnis der Blutuntersuchungen und Urinproben abgewartet werden. Zeugen der mysteriösen Zwischenfälle in der Nacht zum Sonntag wurden gebeten, sich zu melden. 

 K.-o.-Tropfen haben meist weder Geruch noch Geschmack, machen wehrlos und können schlimme Folgen haben. Die Taten laufen überwiegend nach demselben Schema ab: Die Täter schütten die Chemikalien in die Getränke ihrer Opfer. Die Substanzen wirken üblicherweise wie Drogen. 

Geschmack von GHB wird durch Aromen oft überdeckt 

Bei den Substanzen kann es sich um Medikamente (Narkose- und Beruhigungsmittel) oder um sogenannte Partydrogen wie GHB (Gammahydroxybutyrat) oder GBL (Gammabutyrolacton) handeln. GHB unterliegt in Deutschland dem Betäubungsmittelgesetz. GBL ist eine chemische Substanz, die als Lösungs- und Reinigungsmittel vielfältig verwendet wird. Im Körper wandelt sich GBL in GHB um und entfaltet auch dessen gefährliche Wirkung. In der Partyszene ist GBL/GHB zum Eigenkonsum weit verbreitet und als Liquid Ecstasy, Liquid X, Liquid E, Fantasy, Soap oder G-Juice bekannt. 

Der leicht salzige oder seifenartige Geschmack von GHB wird durch die Aromen in Getränken und Cocktails oft überdeckt. Nach einigen Minuten wird den Opfern schwindelig, sie können nicht mehr klar denken und handeln und fühlen sich, als wären sie betrunken. Kurz darauf werden sie für Minuten oder auch mehrere Stunden bewusstlos. 

Täter nutzen Zeit für Sexualdelikte oder zum Ausrauben

Nach dem Konsum von GHB und GBL kam es in Baden-Württemberg bereits zu mehreren Todesfällen. Die Polizei registriert aber auch einen Anstieg der Fallzahlen bei Körperverletzungen durch Vergiftung, bei denen K.O.-Tropfen verabreicht wurden.

Die Täter nutzen diese Zeit für Sexualdelikte oder zum Ausrauben. Die Opfer, überwiegend Frauen, können sich hinterher häufig nicht mehr richtig daran erinnern. Die meisten K.-o.-Mittel können nur für wenige Stunden in Blut und Urin nachgewiesen werden. Besonders gefährlich sind die Mittel laut Behörden in Verbindung mit Alkohol oder anderen Drogen. In diesem Jahr noch sollen strikte Regeln gelten für die Chemikalien GBL und 1,4-Butandiol (BDO). Sie sind als K.-o.-Tropfen bekannt, die in Getränke gegeben werden können.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mehr Menschen werden Opfer von K.-o.-Tropfen
Kriminalität

Mehr Menschen werden Opfer von K.-o.-Tropfen

Auf dem Cannstatter Wasen, bei einer Halloween-Party oder einem Motorsport-Event: Zuletzt wurden immer wieder Menschen Opfer von K.-o.-Tropfen. Wie ist die Lage im Land?

31.12.2025

Welche schockierende Erfahrung ein Laudenbacher mit K.o.-Tropfen gemacht hat
Gefahr im Glas

Welche schockierende Erfahrung ein Laudenbacher mit K.o.-Tropfen gemacht hat

Stefan Kohl aus Laudenbach berichtet über seine beängstigende Erfahrung mit K.o.-Tropfen. Sie zeigt, wie schnell ein harmloser Abend gefährlich werden kann.

06.03.2025

Verdacht auf K.-o.-Tropfen bei Feier erhärtet sich nicht
Fasching

Verdacht auf K.-o.-Tropfen bei Feier erhärtet sich nicht

Die Polizei beendet eine Fastnachtsveranstaltung in Murg vorzeitig. Mehrere Menschen hatten über Symptome von K.-o.-Tropfen geklagt. Nun liegt das Ergebnis der Blut- und Urinproben vor.

05.03.2025

Murg: Mehr Feiernde hegen K.-o.-Tropfen-Verdacht
Fasching

Murg: Mehr Feiernde hegen K.-o.-Tropfen-Verdacht

Die Polizei beendet eine Fastnachtsveranstaltung in Murg vorzeitig. Mehrere Menschen hatten über Symptome geklagt. Jetzt kommen weitere dazu.

17.02.2025

K.-o.-Tropfen Verdacht - Polizei beendet Faschingsfeier
Fasching

K.-o.-Tropfen Verdacht - Polizei beendet Faschingsfeier

Mehrere Menschen klagen über Benommenheit, Übelkeit und haben Erinnerungslücken. Den Polizeibeamten kommt ein Verdacht und sie beenden die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen.

16.02.2025