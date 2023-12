Heiligabend rückt immer näher und noch kein passendes Geschenk parat? WNOZ hat die lokalen Einzelhändler nach ihren Geschenktipps gefragt. Geschenke online kaufen und riskieren, dass es nicht rechtzeitig unter dem Weihnachtsbaum liegt? Bei den Einzelhändlern in Weinheim passiert einem das nicht.

Nachhaltiger Rasierer

Andrea Hehn und Anja Wilkening vom Unverpackt-Laden in der Weinheimer Hauptstraße raten zu einem langlebigen Rasierhobel mit Pinsel. Für das nächste Jahr auf mehr Wegwerfprodukte verzichten? Dann ist der Rasierhobel inklusive Pinsel genau das richtige Geschenk. Das Set mit Ständer gibt's dort für 85 Euro. Wer das Geschenk noch erweitern möchte, findet im Laden von Andrea und Anja ergänzend eine Rasierschale und verschiedene Rasierseifen. Als Geschenkverpackung bieten die beiden in Weinheim handgefertigte Geschenkbeutel aus Stoff - hübsch und nachhaltig zugleich.

Foto: Ann-Kathrin Thaden Neben vielen anderen nachhaltigen Produkten haben Anja und Andrea vom Unverpacktladen diesen praktischen und schönen Rasierhobel im Angebot.

Edles Schreibset

Im Schreibwarengeschäft Büro Baum gibt es viele Geschenke für alle, die gerne mit der Hand schreiben - und das ist natürlich am schönsten und stilvollsten, wenn man dafür einen Füllfederhalter benutzt. Daher empfiehlt das Team von Büro Baum ein Schreibset (Füller und Kugelschreiber) der Heidelberger Firma LAMY (43 Euro).

Foto: Ann-Kathrin Thaden Auch wenn heutzutage viel digital geschrieben wird, darf ein schickes Schreibset auf keinem Schreibtisch fehlen.

Kochbuch für Pasta-Fans

Pasta-Liebhabern und die, die es werden wollen, legt Jürgen Bietsch von der Buchhandlung Beltz "Pasta von Alfabeto bis Ziti" (38 Euro) von Rachel Roddy nahe. Die Autorin hat 120 verschiedene Nudelsorten gesammelt und zu jeder ein Rezept in petto - von klassisch bis außergewöhnlich.

Foto: Ann-Kathrin Thaden Stellvertretender Geschäftsführer der Buchhandlung Beltz Jürgen Bietsch empfiehlt den Gewinner des deutschen Kochbuchpreises 2023 'Pasta von Alfabeto bis Ziti' von Rachel Roddy .

Besonderer Kalender

Petra Carocci-Büchner, Inhaberin des Ladens "Elli & Emily", hat unter dem eigenen Label "Provinzadel" einen besonderen Kalender geschaffen. "Momente mit Goldrand" ist ein Sammelkalender, bei dem man sich jeden Monat auf das Kalenderkärtchen besondere Momente notieren kann. Außerdem gibt es ein 13. Kärtchen, auf dem Wünsche für das Jahr festgehalten werden. Im "Archivkarton" können zusätzlich für jeden Monat kleine Erinnerungsstücke gesammelt werden. Am Ende des Jahres kann man sich noch einmal all die "Momente mit Goldrand" anschauen und sich so einen ganz persönlichen Jahresrückblick schaffen.

Lesestoff für die ganze Familie

Katrin Kern von der Weinheimer Buchhandlung Schäffner hat eine Empfehlung für die ganze Familie parat. Das Buch "Vincents Sternennacht" (34 Euro) zum Vorlesen. "Aber auch Erwachsene können sich an den anekdotisch erzählten Geschichten erfreuen", sagt Kern.

Friedliches Waldschattenspiel

Das perfekte Gesellschaftsspiel für die gesamte Familie hat Gisela Ballhaus im Kunsthandwerk Zehender: Beim stimmungsvollen Waldschattenspiel wird eher miteinander, als gegeneinander gespielt. Ziel des Spiels ist es, die Zwergenfiguren durch einen Wald zu bewegen, ohne vom flackernden Licht eines Teelichtes getroffen zu werden. Vielleicht ist es ja das passende Spiel, um den Frieden beim Weihnachtsfest zu wahren? Ein schönes Würfelspiel für die ganze Familie für 2 bis 8 Spieler ab 5 Jahren, es kostet 39,90 Euro.

Exklusiver Verlobungsring

Kaum eine andere Zeit eignet sich besser für einen romantischen Heiratsantrag, als die Feiertage: Wer seinen Schatz zu Weihnachten oder Silvester mit überraschen will (es muss ja nicht unbedingt gleich ein Antrag sein), findet das passende Schmuckstück im Schmuckgeschäft Lia in der Hauptstraße. Inhaber Tayfun Uzun empfiehlt einen schönen Solitärring mit echten Diamanten in Weißgold, Gelbgold oder Platin ab 299 Euro.

Foto: Ann-Kathrin Thaden Den passenden Ring für einen Heiratsantrag hat Tayfun Uzun, Inhaber des Schmuckgeschäfts Lia in der Hauptstraße

Kuscheliger Kaschmirschal

Für Trendbewusste hat Sebastian Kerner, Inhaber von Herrenmode Englert, einen heißen Tipp, mit dem man insbesondere in der kalten Jahreszeit ins Schwarze trifft. Als Last-Minute-Geschenk empfiehlt er einen weichen Kaschmirschal aus reinem Kaschmir, hergestellt in Dänemark, in verschiedenen Mustern sowie uni für 129,90 Euro.

Foto: Ann-Kathrin Thaden Sebastian Kerner bietet in seinem Geschäft in der Burgenpassage stilvolle Herrenmode.

Trendige Mütze

Eine warme Mütze kann man immer brauchen, findet man im "Headquarter of Fun" bei Sport65. Der Geschenktipp von Marcel, Jürgen, Karin & Co. ist deshalb eine "Love. Ride. Peace. Company-Beanie von Sport65". Kuschelig warm, nachhaltig hergestellt und stylish. Gibt's für 34,90 Euro.

Foto: Sport65 Beanie-Mützen mit Sport65-Logo sind ein kuscheliges und nachhaltiges Weihnachtsgeschenk.

Süße Eierwärmer

Soll es etwas Kleines und Originelles sein? Bei Elke Stoiber im Weltladen in der Hauptstraße gibt es lustige handgefertigte Eierwärmer aus Filz 12,95 Euro.

Foto: Ann-Kathrin Thaden Im Weltladen verkauft Filialleiterin Elke Stoiber zahlreiche handgefertigte und fair gehandelte Produkte, wie diese lustigen Eierwärmer aus Filz.

Kräftiges Craftbeer

Seit drei Jahren betreibt der gelernte Bierbrauer Alex Lastovezki in der Haupstraße 49 (in der Passage zum Restaurant Hellas) den Craftbeershop "BierArt". Wert legt er dabei vor allem auf Regionalität. Sein Geschenktipp für Bierfans: Imperial Stout vom Klosterhof Heidelberg, 11 Euro (0,75 Liter). "Ein schönes, kräftiges Bier - perfekt für die kalte Jahreszeit", sagt Alex.

Foto: Verena Müller Tolle Geschenke für Bierfans hat Alex Lastovezki in seinem Craftbeershop BierArt in der Weinheimer Hauptstraße vorrätig.

Praktischer Geldbeutel

Etwas Praktisches wird gesucht? Bei Leder Rude gibt es zum Beispiel "Wallet", einen Geldbeutel aus echtem Leder von der Firma Secrid aus den Niederlanden in vielen verschiedenen Farben (60 Euro).

Foto: Ann-Kathrin Thaden Eine praktische 'Wallet' passt in jede Hosentasche.

Trendige Amaryllis

Für Blumenfreunde empfiehlt Silvia Hinkel eine Amaryllis-Zwiebel. Die liegen im Trend und sind ein wunderschöner Winterbote bei dem man beim Heranwachsen und Aufblühen zuschauen kann. Bei Silvias Floral Design für 16,90 erhältlich.

Foto: Ann-Kathrin Thaden Silvia Hinkel von Silvias Floral Design in der Bahnhofsstraße empfiehlt den Weinheimern eine Amaryllis-Zwiebel, der man beim Heranwachsen und Aufblühen zuschauen kann.

Hübsches Memory

Neben vielen liebevoll ausgewählten Artikeln für Kinder hat Katharina Welcker von Gretchen ein wunderschönes Memoryspiel aus Graspapier (24,90 Euro) im Angebot. Es zeigt detailreich gezeichnete Tier- und Naturbilder - made in Austria.

Foto: Ann-Kathrin Thaden Bei Gretchen gibt es ein Memory-Spiel aus Graspapier

Geht immer: der Zweiburgen-Gutschein

War noch nichts dabei? Geschenktipp der Zweiburgen-Gutschein. Der Geschenkgutschein ist bei 57 teilnehmenden Händlern, Gastronomen und Dienstleistern in und um Weinheim einlösbar. So kann man die Vielfalt Weinheims verschenken und gleichzeitig die lokalen Geschäfte unterstützen.