18 000 Euro Schaden durch Auffahrunfall in Weinheim

Am Montagnachmittag gegen 17.45 Uhr verursachte ein 23-jähriger Ford-Fahrer an der Kreuzung B38, Viernheimer Straße einen Auffahrunfall. Wie die Polizei berichtet, war der 23-Jährige auf der B38 vom Saukopftunnel kommend in Fahrtrichtung Weinheim unterwegs.

An der Kreuzung mit der Viernheimer Straße bemerkte der 23-Jährige einen an der roten Ampel wartenden 37-jährigen BMW-Fahrer zu spät und fuhr diesem auf. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung konnte der 23-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Unfall zog sich der 37-Jährige leichte Verletzungen zu, die anschließend in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt wurden. Der 23-Jährige sowie seine 22-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 18 000 Euro. Der Ford musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen.