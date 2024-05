Überholmanöver: Unfall mit acht beschädigten Autos

Michelstadt (dpa/lhe) - Ein missglücktes Überholmanöver hat in der Nacht zum Mittwoch in Michelstadt zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Menschen und acht beschädigten Autos geführt. Es sei ein Sachschaden von rund 100.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Ein 24 Jahre alter Mann sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Bei dem Unfall im Odenwaldkreis seien vier fahrende und vier geparkte Autos beschädigt worden. Teilweise handle es sich um Neuwagen eines örtlichen Autohändlers. Der genaue Unfallhergang werde derzeit ermittelt.