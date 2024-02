Zwei Verletzte und hoher Schaden bei Unfall auf A3

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Unfall mit zwei Lastwagen und einem Auto auf der A3 bei Limburg hat am Dienstag einen Rückstau von rund 15 Kilometern verursacht. Ein Autofahrer war vom linken auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt und dort auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug aufgefahren, wie die Polizei in Wiesbaden mitteilte. Dann schleuderte das Auto auf die rechte Fahrbahn gegen einen weiteren Lastwagen, bevor es an der Mittelschutzplanke zum Stehen kam. Der 55 Jahre alte Fahrer und dessen Beifahrerin (53) erlitten leichte Verletzungen. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 100.000 Euro. Die Fahrbahn in Richtung Frankfurt wurde für zweieinhalb Stunden gesperrt.