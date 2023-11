Am 19. November wird der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht

In vielen Gemeinden wird am Sonntag, 19. November, der Volkstrauertag begangen. Was der Volkstrauertag zu bedeuten hat und was an diesem Tag genau passiert:

Was ist der Volkstrauertag?

Der Volkstrauertag ist ein nationaler Gedenktag, der in Deutschland und vielen anderen Ländern jährlich am zweiten Sonntag im November begangen wird. Er wurde erstmals im Jahr 1919 nach dem Ersten Weltkrieg (1914 bis 1918) eingeführt und hat seither eine wichtige Bedeutung als Tag des Gedenkens an die Opfer von Kriegen und Gewalt.

Warum wird der Volkstrauertag begangen?

Der Volkstrauertag dient dazu, der Millionen Menschen zu gedenken, die durch Kriege, Gewalt, und politische Verfolgung ihr Leben verloren haben. Dies umfasst nicht nur die gefallenen Soldaten, sondern auch Zivilisten, die in Kriegen und kriegerischen Konflikten ums Leben gekommen sind. Der Tag soll die Menschen daran erinnern, die Schrecken und die Auswirkungen von Kriegen nicht zu vergessen und sich für den Frieden einzusetzen.

Was passiert am Volkstrauertag?

Am Volkstrauertag finden verschiedene Gedenkveranstaltungen statt. Dazu gehören Gottesdienste, Kranzniederlegungen an Kriegerdenkmälern und Friedhöfen, sowie öffentliche Trauerfeiern. In vielen Städten und Gemeinden werden auch Gedenkreden gehalten, bei denen Politiker und Vertreter der Gesellschaft ihre Gedanken zum Thema Frieden und Erinnerung teilen. Häufig werden auch Musikstücke gespielt, die zum Nachdenken anregen.

Foto: Marco Schilling Auf dem Weinheimer Hauptfriedhof wird traditionell ein Kranz im Namen der Stadt niedergelegt.

Gibt es bestimmte Symbole oder Rituale am Volkstrauertag?

Ja, es gibt einige Symbole und Rituale, die mit dem Volkstrauertag verbunden sind. Eine wichtige Tradition ist die Kranzniederlegung an Kriegerdenkmälern und Gräbern von Kriegsopfern. Dabei legen Vertreter der Regierung beziehungsweise der jeweiligen Kommune, der Bundeswehr und zivilen Organisationen Kränze nieder, um ihren Respekt und ihre Anerkennung auszudrücken. Außerdem wird oft die Flagge auf halbmast gesetzt, um Trauer und Respekt auszudrücken.

Gibt es Besonderheiten in Bezug auf den Volkstrauertag in Deutschland?

Ja, in Deutschland hat der Volkstrauertag eine besondere Bedeutung. Er ist ein stiller Feiertag, an dem in vielen Bundesländern besondere Regeln für Ruhe und Andacht gelten. Geschäfte sind oft geschlossen, und es gibt Beschränkungen für laute Aktivitäten. Dies soll die ernste und nachdenkliche Atmosphäre des Tages bewahren.

Foto: Marco Schilling Am Volkstrauertag wird am Hauptfriedhof in Weinheim beflaggt.

Welche Bedeutung hat der Volkstrauertag heute?

Der Volkstrauertag hat auch heute noch eine große Bedeutung, da er uns daran erinnert, wie wichtig es ist, den Frieden zu bewahren und die Opfer von Kriegen und Gewalt nicht zu vergessen. In einer Zeit, in der Konflikte und Krisen weltweit anhalten, ist es besonders wichtig, sich an die Lehren aus der Geschichte zu erinnern und sich für eine friedlichere Zukunft einzusetzen. Der Volkstrauertag ermutigt uns, über die Folgen von Gewalt und Krieg nachzudenken und gemeinsam für eine bessere Welt einzustehen.

Gibt es Bestrebungen, den Volkstrauertag abzuschaffen?