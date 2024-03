Warum bei Betriebsräten von Freudenberg in Weinheim die Feierlaune getrübt ist

Die Freudenberg-Gruppe feiert ihr 175-jähriges Jubiläum; das ist natürlich auch bei den Beschäftigten in Weinheim ein Thema. „Ist es auch ein Grund zum Feiern“, wollte die Redaktion vom Konzernbetriebsrat (KBR) wissen.

"Grund zur Sorge"

„Grundsätzlich ja, aber es gibt auch Grund zur Sorge“, sind sich die drei stellvertretenden Vorsitzenden des KBR, Harald Boch, Mathias Schmiedel und Ronni Strack, einig. Es sei eine „super Leistung“, dass Freudenberg als Familienunternehmen auch nach 175 Jahren so stabil und erfolgreich sei, sagt Boch, der selbst seit 47 Jahren für den Konzern tätig ist. Jeweils fast 40 Jahre sind auch Schmiedel und Strack schon im Unternehmen.

"Der Mensch steht nicht mehr im Vordergrund, sondern nur die Zahlen und der Gewinn." (Mathias Schmiedel, Konzernbetriebsrat)

Aber dass ausgerechnet jetzt wieder einmal Verlagerungen von Arbeitsplätzen ins Ausland im Gespräch sind, trübe die Feierlaune doch erheblich. Im November 2023 war bekannt geworden, dass die Freudenberg-Tochter Vibracoustic einen Teil der Arbeitsplätze von Weinheim nach Indien und Frankreich verlagern will. Bis jetzt sei immer noch nicht klar, in welchem Umfang dies geschehen soll, so Boch.

Die nächste Hiobsbotschaft kommt von Freudenberg Performance Materials (FPM): 141 Jobs sollen bis 2026 von deutschen und anderen EU-Standorten nach Rumänien verlagert werden, berichtet Strack. Details stünden aber auch in diesem Bereich noch nicht fest.

„Verlagerungen ohne Not“

„In beiden Fällen wären es Verlagerungen ohne Not“, verweisen die Konzernbetriebsräte auf die hohen Gewinne, die Freudenberg Jahr für Jahr einfährt. Dahinter steckt ihrer Meinung nach ein grundsätzliches Problem: „Der Mensch steht nicht mehr im Vordergrund, sondern nur die Zahlen und der Gewinn“, bringt es Schmiedel auf den Punkt. So komme dies jedenfalls bei vielen Beschäftigten an: „Das ist auch eine Frage der Wertschätzung und des Respekts gegenüber der Leistung, die viele Beschäftigte zum Teil über Jahrzehnte hinweg erbracht haben“, findet Boch. Strack fügt hinzu: „Letztlich sind sie es doch, die den Erfolg von Freudenberg ausmachen.“

Druck auf Beschäftigte wächst

Doch der Spruch, „einmal Freudenberger, immer Freudenberger“, gelte heute jedenfalls nicht mehr. So sei die Zahl der Mitarbeiter am Standort Weinheim seit den 1980er-Jahren von 12 000 auf 4500 geschrumpft – wenn man die Fremdfirmen im Industriepark dazurechnet, von denen viele früher auch zu Freudenberg gehörten, auf 6500. Der Druck auf die Beschäftigten sei von Jahr zu Jahr gestiegen. „Springer“, die bei kurzfristigen Ausfällen aushelfen, seien ebenso eingespart worden wie Back-up-Strukturen. Stattdessen seien etliche Aufgaben an Fremdfirmen vergeben worden.

"Für uns alle ist Weinheim die Zentrale – und sie sollte es bleiben." (Ronni Strack, Konzernbetriebsrat)

Aufhorchen ließ die Konzernbetriebsräte eine der Aussagen, die der Vorsitzende des Gesellschafterausschusses, Martin Wentzler, im Interview mit dieser Zeitung kürzlich gemacht hat: „Ob Weinheim in Zukunft für immer das Zentrum (von Freudenberg) sein wird, würde ich nicht mit 100-prozentiger Sicherheit unterschreiben“, sagte Wentzler und schloss Vorstandsmitglieder, die in Asien oder den USA sitzen, nicht aus.

Foto: Fritz Kopetzky Martin Wentzler ist Vorsitzender des Gesellschafterausschusses von Freudenberg, der die Interessen der Familie vertritt.

„Das bereitet uns schon Sorgen“, erklärt Schmiedel. Aber auch Strack, der am Standort Kaiserslautern die Interessen der Beschäftigten vertritt, macht deutlich: „Für uns alle ist Weinheim die Zentrale – und sie sollte es bleiben.“ Das gelte für Forschung und Entwicklung, aber auch für die Unternehmensleitung und die zentralen Verwaltungsaufgaben.

Dabei ist den Konzernbetriebsräten natürlich bewusst, dass sich das Unternehmen in den vergangenen Jahrzehnten zum global tätigen Konzern entwickelt hat. Und ihnen ist klar, dass es eine Herausforderung ist, die Jobs in Deutschland zu erhalten. Was sie vermissen, ist das klar formulierte Ziel des Unternehmens, dies tun zu wollen.

Es gibt auch Lichtblicke

Doch es gibt Lichtblicke aus Sicht der Arbeitnehmervertreter: Positiv bewerten sie, dass die Zahl der Auszubildenden in Weinheim mittlerweile wieder steigt. Diese langfristig an das Unternehmen zu binden, wäre der folgerichtige Schritt, um dem Fachkräftemangel zu begegnen.