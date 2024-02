Die Polizei warnt vor einer Drückerkolonne, die in Weinheim Bewohner an ihren Haustüren belästigt. Wie Sprecherin Sarah Winterkorn vom Polizeipräsidium Mannheim erklärt, geben sich die Unbekannte als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Winterkorn warnt, keine Fremden ins Haus zu lassen.

Verträge unterjubeln

Typisch sei dabei, dass die Formulierungen vage und sehr unverbindlich gehalten werden. So sei beispielsweise nicht von „den Stadtwerken Weinheim“ die Rede, sondern einfach von „den Stadtwerken“. Sie bräuchten ein paar Daten für die Optimierung der derzeitigen Konditionen sei ebenfalls eine typische Ausdrucksweise. Sind die Informationen erst einmal im Sack, könne eine Fangfrage folgen à la: „Sie sind im Grundsatz doch einverstanden?“ Während die Betroffenen nichts Böses ahnen, wird hinter ihrem Rücken der Vertrag bei den Stadtwerken gekündigt – und mir nichts, dir nichts flattert der neue Vertrag ins Haus. Zu deutlich schlechteren Konditionen: „Ich kann wirklich versichern: Da kommt nichts Gutes dabei raus“, so Skrobuszynksi. Die meisten gehen natürlich gegen diese ergaunerten Abschlüsse vor. Aber eine gewisse Quote, so der Stadtwerke-Chef, tut das nicht. „Sei es aus Überforderung oder Trägheit.“