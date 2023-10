Eiscafé-Mobiliar in Bensheim im Wert von 4000 Euro gestohlen

Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannte in der Nacht zum vergangenen Samstag das Außenmobiliar eines Eiscafés in der Bachgasse in Auerbach gestohlen. Die Täter durchtrennten zunächst die Sicherung und entwendeten anschließend vier Tische und 16 Stühle. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 4000 Euro.