Faruks geheimer Gaming-Treff in der Weinheimer Hauptstraße

Ladeninhaber Faruk Akgül macht in Nostalgie. Sein Game-Shop in der mittleren Hauptstraße ist eine reine Schatzkiste, rappelvoll mit Raritäten aus den Bereichen Retro-Gaming, Musik, Film und Popkultur. Aber der Laden ist noch vieles mehr. Er ist ein Ort zum Fachsimpeln und Plaudern, zum Handeln und Tauschen.

Seltenheit aus längst vergangenen Zeiten

Der wertvollste Gegenstand in seinem Laden? Akgül überlegt kurz und verschwindet dann hinter die Theke. „Der hier“, sagt der 52-Jährige stolz und hält eine Spielverpackung mit knalligen Animé-Figuren auf dem Cover in den Händen. „Super Sengoku 2“, ein Spiel aus längst vergangenen Zeiten, das nur auf einer längst nicht mehr produzierten Konsole, der Neo Geo, gezockt werden kann. Das Spiel wird in seiner japanischen Originalversion samt Konsole auf eBay für schlappe 1107 Euro angeboten. Das sei natürlich ein Artikel, nach dem er höchstens zwei- oder dreimal im Jahr gefragt werde.

Die Ladentür öffnet sich, Mike Metzger tritt herein. Der Jugend- und Heimerzieher kommt gerade von der Arbeit und will sich vor dem Wochenende noch mit Filmen eindecken. Dabei hat er es auf Klassiker abgesehen. Seine Wahl fällt auf Citizen Kane (1941) und Der Club der toten Dichter (1989). Klar, würde man die auch im Internet bekommen. Aber: „Ich komme wegen Faruk hier her“, erzählt Metzger. „Mal für ein Schwätzchen, mal um zu schauen, ob etwas Neues in den Laden reingekommen ist.“ Etwas Neues: Damit meint Metzger eigentlich etwas Altes. Erst neulich war das eine originalverpackte Super Nintendo (1990) samt Spiele. „Ein kleiner Schatz“, wie der Erzieher sagt.

Vom Heinz-Erhardt-Film zum Xbox-Kabel

Seine Kundschaft sei so vielseitig wie das Angebot im Laden, erklärt Akgül. So wie er Konsolen und Spiele aller Generationen (von Sega bis Playstation 5) anbiete, so kämen auch die Menschen in verschiedenen Altersklassen. „Man kann sagen: Von sieben bis siebzig ist alles dabei“, sagt der 52-Jährige. Da sei der Senior, der nach Heinz-Erhardt-Filmen frage. Es gebe auch den ganz normalen Millennial, der ein neues Kabel für seine Xbox braucht. Und natürlich kämen auch die Nerds, die eine ganz bestimmte Rarität im Auge haben.

Foto: Gabriel Schwab Menschen kommen gerne in den Game-Shop um zu Stöbern und zu handeln. Allein Videospiele gibt es dort über 4000.

Obwohl Akgül bereits seit 1996 mit einem Laden in der Zweiburgenstadt vertreten ist, seien nur etwa 20 Prozent der Kunden aus Weinheim. Viele kommen aus dem Umkreis, also etwa dem Überwald oder der Bergstraße, zu ihm. Kunden reisen aber beispielsweise auch aus Frankfurt oder Stuttgart an. Akgül könne sich gut vorstellen, dass die Anziehungskraft seines Geschäfts auch eine Bereicherung für die Fußgängerzone wäre. Liebend gerne wäre er mit dem Game-Shop bereits dort hin gezogen. Doch die Mieten sind zu teuer.

Bares für Rares

An seinem jetzigen Standort sei das anders, die Miete äußerst fair. Und obwohl sein Laden in der Passage schräg gegenüber vom Wok-Haus etwas versteckt liegt, finden die Leute trotzdem den Weg zu ihm. Er schätzt, dass dies drei Viertel der Kunden über Mundpropaganda tun. Den Rest liefere das Internet. Wenn beispielsweise nach einem besonders seltenen Produkt gegoogelt wird, kann es sein, dass man plötzlich bei Akgül auf der Homepage landet.

Kunden kommen jedoch nicht nur zum Kaufen zu ihm. Denn eine Besonderheit im Game-Shop ist, dass dort auch getauscht und aufgekauft wird. Ein Angebot, das rege in Anspruch genommen wird. „Seit die Sendung Bares für Rares so populär geworden ist, ist sowieso jeder zu einem Spezialisten geworden“, sagt Faruk Akgül und lacht. Da versuche der eine oder andere beim Handeln schon hin und wieder, dem Ladeninhaber einen Bären aufzubinden. „Die meisten sind aber voll in Ordnung“, so der 52-Jährige.

Faruks bisher bester Deal

Sein bester Deal, das war ein Handel, den sein Geschäftspartner nicht ganz freiwillig eingegangen ist. Es handelte sich um einen Heidelberger, der von seiner Frau gedrängt wurde, endlich die alte Spielekonsole zu verkaufen, um Platz in der Wohnung zu schaffen. Gut erhaltene Sega samt Zubehör mit über 60 Spielen (manche davon 70 bis 100 Euro wert), dazu noch rund 50 Blu-rays. Der Gesamtwert: 2500 Euro. Akgül hat 1500 Euro bezahlt. Der Profi kann nur dazu raten, einen prüfenden Blick in den eigenen Keller oder Speicher zu werfen. Dort verbergen sich manchmal ungeahnte Schätze. Guterhaltene Konsolen und Spiele seien dabei nur eine von vielen möglichen Kostbarkeiten.

Foto: Gabriel Schwab Neben Retro-Konsolen wie der Sega Mega Drive finden Kunden auch entsprechendes Zubehör sowie Spiele und jede Menge mehr.

Auch LEGO-Sammlungen können eine ganze Stange Geld einbringen. Oft im Wert unterschätzt werden ebenso Magazine und Comicbücher. Dabei sollten Goldgräber Ausdauer beweisen: „Es kann sein, dass man 50 Mal in den Karton greift und nichts Wertvolles herausholt. Aber das 51. Mal bringt dann den Treffer“, so Akgül.

Goldgraben auf dem Dachboden und im Keller

Nur einen Gefallen solle man ihm tun: „Bitte, bitte alte Gegenstände nicht einfach wegschmeißen. Vieles, was nicht mehr produziert wird, fliegt in die Mülltonne. Aber weg ist weg“, appelliert der Ladenbesitzer an die Menschen. Denn die wenigen Schätze, die auf dem Markt übrig bleiben, werden damit immer seltener.