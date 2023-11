Feuerwehren dicht an der Perfektion

Für die Floriansjünger galt es, einen angenommenen Brand in einer Herberge zu löschen, in der eine Jugendgruppe untergebracht war. Als Übungsobjekt diente der leerstehende Schimbacher Hof. Angenommen wurde, dass an diesem Samstagmorgen die Feuerwehr der Birkenauer Kerngemeinde zu einem anderen Einsatz hatte ausrücken müssen, sodass für die Löscharbeiten nur die Ortsteilwehren zur Verfügung standen. Hintergrund war die am gleichen Tag stattfindende Jahresinspektionsübung der Wehr der Birkenauer Kerngemeinde, die für den Nachmittag eingeplant war. Dass auf die Einsatzkräfte aber auch in diesem Fall Verlass ist, zeigte sich schon kurz nach der Alarmierung. 30 Feuerwehrleute von vier Wehren rückten mit acht Fahrzeugen in kurzer Zeit zu dem Gebäude aus, in dem nach dem Einsatzszenario eine unbekannte Zahl von Menschen dringend Hilfe benötigte.