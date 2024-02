Flammen mit Kohlendioxyd erstickt

Rund 150 Feuerwehrleute, so schätzte es Einsatzleiter Daniel Hofmann von der Feuerwehr Birkenau am Samstagnachmittag, seien im Wechsel bis dahin bereits im Einsatz gewesen, darunter auch viele Atemschutzgeräteträger. Zum Zeitpunkt des Gesprächs waren die Einsatzkräfte gerade dabei, Schubkarre für Schubkarre an Hackschnitzeln aus dem Silo zu bringen. Sie mussten dabei vorsichtig und mit voller Schutzmontur vorgehen. Noch immer herrschte die akute Gefahr einer Staubexplosion.

Mitarbeiter geben Alarm

Was war geschehen? Bemerkt hatten den Brand Mitarbeiter der Firma Löser am Freitagvormittag. Wie Firmeninhaber Herbert Löser im Gespräch mit unserer Redaktion mitteilte, wird in der Schreinerei des Laden- und Messebaus anfallendes Abfallmaterial aus Holz klein gemahlen, abgesaugt und in das Silo geblasen. Vielleicht, so Löser, sei da ein glühendes Teil mit in den Silo gewandert. Die Luft werde gefiltert und in die Schreinerei zurückgeblasen.