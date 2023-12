Friseure stinksauer über Rückzahlung der Soforthilfe

Normalerweise ist den Menschen am 11. 11. zum Faschingsauftakt zum Lachen zumute. Nicht so dem stellvertretenden Obermeister der Friseurinnung Weinheim, Thomas Fisch, sowie dem Friseurmeister Kai Gissel (beide Leutershausen). Als sie morgens den Briefkasten öffneten, lag dort ein Schreiben der L-Bank Baden-Württemberg. Darin wurde die Rückzahlung der Corona-Soforthilfe verlangt – immerhin 9000 Euro, die im Jahr 2020 an die Unternehmen ausgezahlt wurden.