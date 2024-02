Gewerbegebiet Nord: Diese Firmen bekommen den Zuschlag

Manche hatten aufgrund der schleppenden Vermarktung der Grundstücke im Weinheimer Gewerbegebiet schon geunkt, mit den Vergabekriterien sei die Latte zu hoch gelegt worden, am Ende scheint die Rechnung für die Stadt Weinheim aber aufzugehen. Am Mittwoch beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung die Vergabe von neun weiteren städtischen Grundstücken. Durch den Verkauf könnten 2,6 Millionen Euro in die Stadtkasse fließen.