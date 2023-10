Wie die Freiwillige Feuerwehr Weinheim mitteilte, wurde sie am Dienstagnachmittag in die Gemeinschaftsunterkunft in der Freiburger Straße gerufen. Mehrere Rauchmelder hatten ausgelöst und ein Flur war verraucht. Die Brandursache wurde in einem Badezimmer gefunden, wo ein Heizlüfter einen Brand ausgelöst hatte. Die Bewohner des Zimmers bemerkten das Feuer rechtzeitig und konnten es mit einem Feuerlöscher löschen. Die Feuerwehr kontrollierte die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera, fand jedoch keine Glutnester. Verletzt wurde niemand.