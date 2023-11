In alter Metzgerei: Emmi Bauders Enkelin Charlotte mit süßer Geschäftsidee

Emmi Bauder schwelgt in Erinnerungen, als sie selbst als junges Mädchen in der Backstube stand. Das Lützelsachsener Urgestein und die erste Winzerkönigin es Ortes entstammt ja einer Bäckerfamilie. Bäcker Schröder, das ist den älteren Saasemern noch ein Begriff. Nun setzt Enkelin Charlotte Bauder die Tradition fort. Am Samstag hat die Konditormeisterin in der ehemaligen Metzgerei Schröder in der Weinheimer Straße ihre Patisserie "Nicht nur Torten" eröffnet. Dort entstehen künftig Auftragstorten, Petit Fours und Pralinen, für Feste, Hochzeiten, Geburtstage und vieles mehr. An Samstagen ist der Laden für Laufkundschaft geöffnet.

Foto: Verena Müller In den Räumen der ehemaligen Metzgerei Tietze in Lützelsachsen heißt es jetzt "Nicht nur Torten" in Charlotte Bauders Patisserie.

Gelernt hat Charlotte Bauder in der Konditorei Erdmann in Hirschberg, anschließend arbeitete sie in der Chocolaterie "Cacao" in Weinheim. "Dann habe ich zwei Jahre lang beim Roten Kreuz in Speyer gearbeitet - das war mir dann zu langweilig", sagt Charlotte Bauder. "Erst einmal haben mich alle für verrückt erklärt, als ich gesagt habe, ich mache mich selbständig. Aber wenn nicht jetzt, wann dann", sagt die 29-Jährige. Krise, Krieg - viele rieten ihr ab. Doch ihre Familie und ihr Freund bekräftigten sie in ihrem Entschluss. Und Oma Emmi. Von Mama Martina Bauder stammt die Idee mit den Saasemer Linzertörtchen. Die sind mit Kirsch-Marmelade, wie es sich für "Kirscheknibbel" (so angeblich der Spitname der Saasemer) gehört.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen