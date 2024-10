Warum Theresa Mendel den Cafébetrieb ihrer Patisserie schließt

Fast neun Jahre lang war die Patisserie Mendel eine der besten Adressen für Liebhaber von Tartelettes und Torten in Weinheim. Und sie wird es auch bleiben – allerdings ohne Cafébetrieb. „Es ist Zeit, etwas zu verändern“, erklärt Inhaberin Theresa Mendel. Die 32-jährige Konditormeisterin trennt sich Ende des Jahres von einem ihrer Standbeine. Das Café in der Hauptstraße 56 öffnet am 23. Dezember zum letzten Mal. Ein herber Verlust für Naschkatzen, die in der kleinen Patisserie bisher von Donnerstag bis Samstag den süßen Versuchungen erlegen sind oder zur Mittagszeit die leckere Quiche genießen konnten.