Fünf Jahre Caramel: Weinheims süßes Paradies feiert Jubiläum

Im Sommer 2019 öffnete das Café Caramel in Weinheim erstmals seine Türen. Seither hat sich die kleine Patisserie mit Café als eine der besten Adressen in Weinheim für feine Backwaren und Kaffeespezialitäten etabliert. Anlässlich ihres fünfjährigen Bestehens blicken wir auf die beeindruckende Erfolgsgeschichte dieser charmanten Perle im Rodensteiner Viertel zurück.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen , die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen.

Caramel in Weinheim wird in der Region hochgeschätzt und hat sich einen Namen für seine hochwertigen Backwaren und Kaffeespezialitäten gemacht. Wert legt Nicole Frey dabei auf sorgfältig ausgewählte, saisonale und nachhaltige Produkte. Das spiegelt sich auch bei der Qualität der Backwaren und des Kaffees wider. Die Bohnen stammen von zertifizierten Anbaubetrieben aus Südamerika und Indien und werden in einer schonenden Langzeitröstung veredelt. Dieses Jahr wurde Caramel sogar im Crema Coffee-Guide erwähnt. „Das Standardwerk mit den besten Adressen rund um das Thema Kaffee aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien.“ So wird der renommierte Coffee-Guide des Münchner Bt-Verlages auch bezeichnet.