In Weinheim wird ab heute Abitur geschrieben

Seit Wochen rauchen die Köpfe der Schüler, die in diesem Jahr zum Abitur antreten. Am Donnerstag hieß es zum Start der Prüfungen in Baden-Württemberg „Daumen drücken“ für Eltern, Freunde und Verwandte, während die Jugendlichen abliefern müssen, was sie in den zurückliegenden Jahren gelernt haben.

Die Schulen in Weinheim und an der Bergstraße sind bestens gerüstet für einen reibungslosen Ablauf – zumindest soweit sie sich vorbereiten konnten. Denn vor technischen Pannen oder mutwilligen Störungen ist man nie gewappnet. Wie vor einer Woche zum Start der Abiturprüfungen im Fach Politik in Niedersachsen. Die Abiturienten im ganzen Bundesland konnten ihre Klausuren erst verspätet schreiben. Der Grund: ein Einbruch an einer Schule in Goslar, bei dem die Abiturprüfungen aus einem Tresor gestohlen worden waren.

Gesichert wie Fort Knox

„Das kann bei uns nicht passieren“, erklärt Gabriele Franke, Schulleiterin am Werner-Heisenberg-Gymnasium, und deutet auf einen schweren Eisenschrank in der Ecke ihres Büros. Der mannshohe Tresor der Schule ist über 100 Jahre alt, enorm schwer und so sicher wie Fort Knox.

Die Schüler „vergattert“

Die „Vergatterung“ hatte schon im Vorfeld stattgefunden. Dabei handelt es sich nicht um ein verbales Donnerwetter für die angehenden Abiturienten, sondern um die Einweisung, bei der die Jugendlichen auf die Regularien hingewiesen werden. „Es geht darum, die Abläufe zu erklären und die Schüler darauf aufmerksam zu machen, was erlaubt ist, und was nicht“, erklärt Andrea Volz, kommissarische Schulleiterin der Weinheimer Dietrich-Bonhoeffer-Schule. Sie weiß: „Das gibt auch Sicherheit.“ Und die ist für die angespannten Schülern enorm wichtig.

Bio am Anfang, Mathe am Schluss

Schülerzahlen Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Weinheim: 85 Schüler. Werner-Heisenberg-Gymnasium, Weinheim: 80 Schüler. Privatgymnasium Weinheim: 44 Schüler. Johann-Philipp-Reis-Schule, Weinheim: 56 Schüler. Hellen-Keller-Schule, Weinheim: 54 Schüler des Beruflichen Gymnasiums, zehn Schüler der Berufsoberschule für Sozialwesen. Hans-Freudenberg-Schule, Weinheim: 42 Schüler. Bergstraßen-Gymnasium, Hemsbach: circa 60 Schüler. Kurpfalz-Gymnasium, Schriesheim: 71 Schüler. Heinrich-Sigmund-Gymnasium, Schriesheim: 28 Schüler.

Los ging es am Donnerstag an den allgemein bildenden Gymnasien mit dem Fach Biologie. Am Freitag wird Geschichte geschrieben und am Montag, 22. April, steht Französisch auf dem Prüfungsplan. Der Marathon geht am Dienstag, 23. April, weiter mit einer ganzen Reihe von Fächern: Bildende Kunst, Musik, Sport, Geschichte, Gemeinschaftskunde, Geografie, Wirtschaft, Religionsehre, Ethik, Informatik sowie Naturwissenschaft und Technik (NwT). Nach Italienisch, Portugiesisch und Spanisch am Mittwoch, 24. April, folgt am Donnerstag, 25. April, die Prüfung in Deutsch. Dann geht es Schlag auf Schlag weiter mit Physik (26. April), Chemie (29. April), Latein (2. Mai), Englisch (3. Mai) sowie Griechisch, Russisch und Chinesisch (6. Mai). Das schriftliche Abitur in Baden-Württemberg endet mit Mathematik, dem Angstfach vieler Schüler, am 7. Mai. Wer krank wird, muss die Nachtermine im Zeitraum vom 8. Mai bis 7. Juni wahrnehmen.

An den beruflichen Schulen starten die Prüfungen erst am Freitag, dann gleich mit Mathe. Den Abschluss bildet das Fach Spanisch am 6. Mai.

Mündliches im Juni

Zu den mündlichen Prüfungen müssen die Schüler der allgemein bildenden Gymnasien in der Zeit vom 26. Juni bis 8. Juli antreten, die der beruflichen Gymnasien in der Zeit vom 24. Juni bis 8. Juli.