Kalender der Weinheimer Lions sind schon ausverkauft

Bereits kurz vor 10 Uhr warteten am Donnerstag im Marktkauf die ersten Käufer auf den Beginn des Verkaufs der letzten Lions-Adventskalender. Sie wollten sicher gehen, auf alle Fälle noch einige Exemplare des begehrten Kalenders zu bekommen. Und sie taten gut daran, denn so früh wie in diesem Jahr waren die Kalender noch nie ausverkauft.

Damit können die Weinheimer Lions auch in diesem Jahr auf eine erfolgreiche Aktion zugunsten der regionalen Jugend zurückblicken. Ihr Dank galt einmal mehr der „hiesigen Geschäftswelt und der Bevölkerung für die großartige Unterstützung“, heißt es im Bericht des Lions Clubs. Am 21. November werden unter notarieller Aufsicht die gewinnenden Kalendernummern aus- und den einzelnen Tagen zugelost.

Die Gewinnnummern werden dann ab dem 1. Dezember täglich in den Weinheimer Nachrichten sowie auf der Lions-Internetseite veröffentlicht. Jeder Kalender kann an jedem der 24 Adventstage gewinnen, also auch mehrfach. Daher lohnt es sich, auch bei einem bereits abgeholten Gewinn die Kalender weiter aufzubewahren, zumal der Hauptgewinn von 2023 Euro erst am 24. Dezember vergeben wird.