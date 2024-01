Hermann Lickert freut sich über 1023 Euro

Über zehn Gewinne gab es täglich, als sich im vergangenen Dezember die Türchen bei der Adventskalender-Aktion des Lions Clubs Überwald/Weschnitztal öffneten. Insgesamt wurden dank der Unterstützung der Geschäftsleute aus den drei Gemeinden Wald-Michelbach, Grasellenbach und Abtsteinach sowie aus der umliegenden Region 330 Preise vergeben. Den Hauptpreis in Höhe von 1023 Euro übergaben die Verantwortlichen nun am Dienstag an den glücklichen Gewinner: Hermann Lickert aus Wald-Michelbach.

1000 Euro plus Jahreszahl

Jana Geider, die als Vice-President der Überwälder Lions in Vertretung des sich im Urlaub befindenden Präsidenten Peter Bihn die Begrüßung bei der Hauptpreisübergabe übernahm, freute sich besonders über den Gewinner, da dessen im vergangenen Jahr verstorbene Ehefrau eine langjährige Mitarbeiterin des von der Familie Geider geführten Senioren- und Pflegeheims „Landhaus Sabrina“ gewesen sei. Somit ging das Geld an „jemanden aus unserem Bekanntenkreis“, sagte sie und hoffte, dass der Gewinn für Lickert eine kleine Freude in seiner Situation darstelle. Der ungewöhnlichen Betrag setze sich aus 1000 Euro und der jeweiligen Jahreszahl zusammen, im vergangenen Jahr ergaben sich damit 1023 Euro.

"Kommt gut an"

Der Preisverleihung wohnten auch Lions-Vorstandsmitglied Joachim Kunkel und Schatzmeister Walter Gölz bei, die einen großen Gewinnerscheck mitgebracht hatten, sowie Lions-Mitglied und Gastgeber Lothar Geider. Sie erklärten im Gespräch mit unserer Redaktion, dass die Adventskalender-Aktion inzwischen seit 17 Jahren durchgeführt werde. Nach Abzug der Kosten verbleibe jährlich ein Erlös von rund 9000 Euro, die für die von den Überwälder Lions geförderten Projekte eingesetzt werden. „Das kommt gut an“, unterstrich Kunkel und dankte ebenso wie seine Lions-Kollegen den zahlreichen Sponsoren für die Unterstützung, ohne die nicht so viele Preise jedes Jahr ausgelobt werden könnten. Lickert freute sich sehr über den Hauptpreis. Seine Ehefrau habe den Adventskalender immer über das Landhaus Sabrina bezogen und so habe er im vergangenen Dezember diese Tradition fortgeführt – und auch noch einen weiteren für seinen Urenkel mitgenommen. Dabei habe Jana Geiders Mutter Petra mit einem Schmunzeln prophezeit, dass der Hauptpreis dabei sei – was nun tatsächlich eingetreten sei.