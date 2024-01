Die Wählergemeinschaft Pro Hemsbach (PH) hat sich in getrennten Schreiben an Ministerpräsident Winfried Kretschmann, die Landtagsfraktionen, die hiesigen Landtagsabgeordneten und die Landesfrauenunion gewandt, um ihre Forderung nach kostenfreien Betreuungsplätzen in Krippen und Kindergärten argumentativ zu untermauern. Aktueller Anlass der Schreiben ist die im Dezember beschlossene Erhöhung der Elternbeiträge für eine Betreuung in der kommunalen Kita Regenbogenland in Hemsbach.