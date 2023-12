Kritik von Anwohnern an Plänen: Die Caspers wehren sich

Die Caspers sind weltoffen, empathisch und hatten während ihres ganzen Berufslebens – er als Lehrer an der Karrillon-Schule, sie als Sozialpädagogin – viel mit Menschen mit Migrationshintergrund zu tun. Und sie wissen um die Not der Stadt, Flüchtlingen ein Dach über dem Kopf zu geben. Aber die Idee, eine Flüchtlingsunterkunft direkt an der Schule anzusiedeln, halten sie gelinde gesagt für „befremdlich“. Für beide ist die dezentrale Unterbringung von geflüchteten Menschen ein Muss.

Sozialverträglichkeit?

Kritik auch aus dem „Friedrichshof“

Info-Veranstaltung Anfang nächsten Jahres

Was sagt der Elternbeirat?

Der Elternbeirat des Heisenberg-Gymnasiums möchte sich im Vorfeld der nicht-öffentlichen Sitzung am Mittwoch noch nicht in der Zeitung äußern. Der Grund: Man will das bisher gute Verhältnis zur Stadtverwaltung nicht belasten. Es wurde allerdings eine Stellungnahme an den Oberbürgermeister und den Gemeinderat geschickt. „Es ist für alle Beteiligten wichtig, dass dieser Austausch mit Respekt und Sensibilität geführt wird, um Verständnis und Unterstützung für die Bedürfnisse aller Beteiligten zu erzielen“, heißt es in einem Brief an die Eltern.