Laudenbach vereint gegen Rechtsextremismus und für Vielfalt

Eine Welle der Empörung

"Laudenbach ist bunt"

Bürgermeister Benjamin Köpfle, der sich mehr in der Rolle eines Bürgers dieser „wunderbaren Gemeinde“ denn als Bürgermeister sah, war sichtlich stolz, dass die große Teilnehmerzahl klarmache: „Vielfalt ist ein Gewinn – Laudenbach ist bunt“. Er sei schockiert, dass es in Deutschland wieder Kräfte gäbe, die ihre eigenen Mitbürger aus dem Land deportieren wollten und deren Antwort auf die komplexen Fragen unserer Zeit immer die einfachen seien und die Schuld jenen zuwiesen, die die vermeintlich falsche Herkunft, Hautfarbe, Religion oder den falschen Familiennamen hätten. „Dieses Gedankengut können und dürfen wir als Demokraten niemals mehr akzeptieren.“ Das Dorfleben sei ohne Vielfalt völlig undenkbar, und zu ihm gehörten Ur-Laudenbacher genauso wie Neubürgern. „Wir fragen nicht, wo kommst du her, sondern, wo möchtest du mitmachen?“, so Köpfle. Das Dorfleben, die Gemeinschaft, die Arbeit in Kirchen, Vereinen und Organisationen lebten vom Miteinander und vom Mittun, so Köpfle mit Hinweis auf viele Aktivitäten im Jahresverlauf. Es dürfe nicht zugelassen werden, dass Rechtsextreme und Rassisten darüber entscheiden, wer in unserer Gesellschaft einen Platz hat, und deshalb dürften diese Kräfte niemals politische Entscheider werden. „Extremisten, religiöse Fanatiker und Rassisten stehen nicht auf dem Boden des Grundgesetzes und müssen immer mit unserem Widerstand rechnen“, forderte Köpfle. Er appellierte abschließend an alle Teilnehmer, gemeinsam Haltung zu zeigen, nicht nur heute, sondern jeden Tag – ob beim Elternabend, am Arbeitsplatz, im Sportverein oder am Stammtisch. „Wir treten gemeinsam Hass und Hetze entgegen und setzen uns für Demokratie und Menschenrechte ein, in Europa, in Deutschland und hier bei uns in Laudenbach“, schloss Köpfle. Für die musikalische Umrahmung sorgten Bernd Hauptfleisch und Annette Hock. Sie sangen zunächst ein Lied des Pfälzer Liedermachers Uli Valnion, der schon wiederholt Kostproben seines Könnens in Laudenbach dargeboten hat, mit dem auf das Kriegsende am 8. Mai 1945 geblickt wird. „Und wir haben geglaubt, wir wären die Nazis los. Doch ehe wir es uns gedacht, waren so manche wieder an der Macht.“