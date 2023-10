Lions Club Weinheim startet Verkauf von Adventskalendern für guten Zweck

Die Vorfreude auf Weihnachten beginnt in Weinheim bereits im Oktober. Der Lions Club Weinheim startet am 21. Oktober den Verkauf seiner beliebten Adventskalender, die in diesem Jahr mit einem malerischen Blick auf die verschneiten Dächer der Weinheimer Altstadt verzaubern. Der Verkauf wird von Clubpräsident Martin Haag und Oberbürgermeister Manuel Just eingeläutet und findet an verschiedenen Standorten in der Region statt, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit über 700 Preisen, darunter ein Hauptpreis von 2023 Euro, verspricht der Kalender eine spannende Adventszeit. Doch der Kalender ist mehr als nur ein vorweihnachtlicher Zeitvertreib. Der Erlös aus dem Verkauf unterstützt soziale Projekte und Aktivitäten in Weinheim und der angrenzenden Region. Welche Projekte genau gefördert werden und wo Sie die Kalender erwerben können: