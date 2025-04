Lions Club Weinheim spendet mehrere tausend Euro für „Partnerschaft für Afrika“

Weinheim. Mit dem Motto „Junge Menschen fürs Leben stärken“ engagiert sich der Lions Club in vielen Projekten hier in Weinheim. Viele davon sind schon seit Jahren etabliert und zeugen vom gesellschaftlichen Engagement des Clubs. Mit einem Teil des zur Verfügung stehenden Budgets engagiert sich der Club nun aber auch außerhalb Weinheims: in Afrika, genauer in Tansania. Wie kam es dazu?