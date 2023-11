LKW missachtet Vorfahrt im Kreisverkehr und flüchtet

Am Montagmorgen ereignete sich auf der L541 in einem Kreisverkehr ein Unfall. Um kurz nach 08 Uhr befuhr ein 69-jähriger VW-Fahrer den Kreisverkehr, als plötzlich ein bisher unbekannter LKW-Fahrer in den Kreisverkehr einfuhr, ohne die Vorfahrt des 69-Jährigen zu beachten. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Mann bis zum Stillstand ab. Der Lkw scherte jedoch so weit aus, dass dieser mit der Fahrzeugfront des VWs kollidierte. Der oder die Unbekannte setzte die Weiterfahrt fort. Der VW-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Schaden an dem Pkw wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.