Neubau wird jetzt auf Schillerschulgelände geplant

Das könnte den Gordischen Knoten zerschlagen. Jahrelang haben Hemsbach, Laudenbach und Weinheim geschlossen für den Neubau des Bildungszentrums (BIZ) gekämpft – nun schöpft der Schulverband Nördliche Badische Bergstraße, den die drei Kommunen für die weiterführenden Schulen in Hemsbach bilden, mit einem neu aufgerollten Modell und einem alternativen Standort wieder Zuversicht. Anlass dazu gibt das Schillerschulgelände in Hemsbach. Ein Neubau an dieser Stelle könnte aufgrund veränderter Rahmenbedingungen bestehende Infrastrukturen nutzen, im Gegensatz zur bisherigen Planung auf einem Grundstück auf dem Feld nördlich der Berliner Straße in Hemsbach nur einen Bruchteil an Freiflächen verbrauchen und die Kosten für das Mammutprojekt senken, schreibt der Schulverband in einer gestern verschickten Pressemitteilung. Eine aktualisierte Schülerzahlenprognose und die Prüfung, ob der Raumbedarf auf das Schillerschulareal passt, sollen nun Klarheit über den Alternativstandort verschaffen.